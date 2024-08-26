شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة ناشئات الطائرة مساء اليوم بعد تحقيق المركز الـ14 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب ناشئات الكرة الطائرة مساء اليوم، الاثنين، بعد تحقيق المركز الـ 14 فى بطولة العالم التى اختتمت ببيرو بعد الخسارة أمام كندا بنتيجة 3-2 فى تحديد المركزين الـ 13 و14.

وفاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى أولى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 قبل مواجهة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية أمس.

بينما يلتقى أيضا منتخب الناشئين نظيره الكينى اليوم ثم رواندا وأخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.