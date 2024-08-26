شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يزور محمود دونجا بالمستشفى بعد خضوعه لجراحة فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود حمدي الونش ، لاعب نادي الزمالك، على زيارة محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز في المستشفى، بعد خضوع الأخير لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في الأنف.

وكتب الونش عبر حسابه على إنستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيب أخوك، الحمد لله إنها جت على قد كدة، الكافية اللي جايب أجلنا اتقفل وهنبيعه هانت".



الونش ودونجا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمود عبد العاطي دونجا لاعب الفريق لعملية جراحية بأحد المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنجبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بأحد مستشفيات المهندسين، تحت إشراف الدكتور طارق بانويي طبيب جراحة الوجه والتجميل.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل، وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.