شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا ووالدته يؤديان مناسك العمرة عن والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، من تأديته مناسك العمرة بالكعبة المشرفة، عن والده الراحل، مستغلاً إجازة نهاية الموسم.

وكتب كوكا، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، "اللهم لك الحمد، انهارده أجمل وأحلى وأسهل عمرة عملتها أنا وأمى وإخواتى فى حياتنا عن والدى الله يرحمه، لأول مرة كنت بشوف ناس بتصلى قدام الكعبة من كتر ما الدنيا سهلة".

وأضاف كوكا، "شوف الراجل ده جمیل إزاى، والدى جه لأختى امبارح قبل ما نسافر وقالتله إن رايحين نعمله عمره كلنا، قالها لا، قالتله ليه زعلان مننا أو حاجه، قالها لا أنا عايزكم انتم تعملو لنفسكم علشان تجولی، المكان الجميل ده، ربنا يجمعنا بيك يا حبيب قلبي يارب في الفردوس الأعلى من جناته".



كوكا أمام الكعبة



كوكا ووالدته



كوكا ووالده



كوكا

كشفت تقارير برتغالية عن تفاصيل العرض المالي المُقدم من جانب فريق ريو آفي لضم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ريكورد"البرتغالية، إن ريو آفي قدم عرضًا بمليون و200 ألف دولار لضم أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر.