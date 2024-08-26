شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد ينتظم فى المران الجماعي للمصري استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

انتظم حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر النادي المصري، في المران الجماعي للفريق، وذلك بعد تعافيه من إصابة الشرخ فى إصبع القدم الكبير، والذي منعه من المشاركة مع الفريق البورسعيدي خلال المباريات السابقة.

واطمأن علي ماهر المدير الفني للمصري على جاهزية اللاعب من خلال مشاركته في التقسيمة التي أقيمت على هامش تدريبات الفريق استعداداً لبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



حسين السيد

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء غد، الثلاثاء، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت مسابقة الدوري للاعبي الفريق، وذلك بعد إنهاء الموسم فى المركز الرابع بجدول الترتيب والتأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي بكأس مصر أمام بيراميدز.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتي بطل زنزبار في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي قبل مواجهة نصف نهائي كأس مصر، وتأهل بيراميدز إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على بطل زنزبار بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9-1.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.