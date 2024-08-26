شكرا لقرائتكم خبر عن الإغراءات الخارجية تطارد ثلاثي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية تلقي أكثر من لاعب فى الدوري المصري عروضا لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، سواء أوروبيا أو عربيا، على صعيد نجوم الأهلى والزمالك.

جدد نادى نيوم السعودى مفاوضاته مع مسئولي الزمالك للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتمسك نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادي السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

ويتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

زيزو

كشف مصدر داخل الأهلي عن تلقي أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق عرضا رسميا من نادي ريو آفي البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد المصدر أن ريو آفي طلب ضم كوكا على سبيل البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة، وينتظر معرفة طلبات الأهلي لحسم صفقة اللاعب الشاب.

وأوضح المصدر، أن الأهلي رفض فكرة مناقشة العرض البرتغالي وتمسك ببقاء اللاعب في ظل حاجته إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد، خاصة بعد الغيابات الكثيرة عقب رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي وعدم التعاقد مع لاعب وسط جديد حتى الآن.

يذكر أن كوكا شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وسجل هدفًا في مباراة أوزباكستان بدور المجموعات، وقاده تألقه مع شباب الفراعنة إلى اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه.

كوكا

عرض ليبى لنجم الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى

كما تلقى عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي عرضا من أهلى بنى غازي الليبي في شهر يونيو الماضى، وسط رغبة بيراميدز فى ضم اللاعب، إلا أنه حتى الآن لم يحسم الأمر من قبل قلعة الدراويش.

وفي الوقت الذي مازال أكثر من لاعب في الدوري يتفاوض مع أندية خارجية نجد أن هناك أخرى حسمت موقفها، فى مقدمتهم ثلاثي الأهلي، محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وآليو ديانج، فقد رحل الأول إلى نيس الفرنسي، والثاني إلى قطر القطري، فيما رحل الثالث إلى الخلود السعودي.