شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون يورو.. القيمة التسويقية للمربع الذهبي لكأس مصر وبيراميدز بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت أضلاع نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2023-2024 بتأهل كل من "بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد" للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.

وتصدر فريق بيراميدز قائمة أغلى الفرق فى هذا الدور بقيمة تسويقية بلغت 21 مليوناً و530 ألف يورو، بينما حل النادي المصري فى المرتبة الثانية، وجاء فريق زد فى المرتبة الثالثة، والإسماعيلي بالمركز الرابع والأخير.

وبلغت القيمة التسويقية لإجمالي الفرق حوالي 39 مليوناً و428 ألف يورو، جاءت مقسمة كالتالي:

- بيراميدز: 21 مليوناً و530 ألف يورو

- المصري: 7 ملايين و930 ألف يورو

- زد: 6 ملايين و280 ألف يورو

- الإسماعيلي: 3 ملايين و680 ألف يورو

ويلتقي المصري مع بيراميدز في نصف النهائي، وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما يلتقي الإسماعيلي مع زد في السادسة مساء الثلاثاء في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية.

وتأهل المصري إلى نصف النهائي عقب الفوز على فاركو بهدف نظيف في ربع النهائي، بينما فاز بيراميدز على الجونة برباعية نظيفة.

فيما جاء تأهل الإسماعيلي عقب الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وأخيراً جاء تأهل زد عقب الفوز في ربع النهائي على مودرن سبورت بهدف نظيف.