استعدادا للسوبر.. قياسات طبية للاعبي الزمالك قبل معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخضع لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، لقياسات طبية، قبل بداية معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين راحة من التدريبات حتى يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وعلم موقع الخليج 365، أن الجهاز الفني قرر خضوع اللاعبين لقياسات طبية، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، قبل استئناف التدريبات يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن اللاعبين سوف يخوضوا التدريبات بداية من يوم الأربعاء على ملعب النادي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل، في السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.