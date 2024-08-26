"هجوم وأكاذيب وتجريح".. مترجم كولر السابق يوجه رسالة قوية ويعلن مغادرة البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه خالد الجواد، المترجم السابق للسويسري مارسيل، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بعد ظهوره عبر قناة أون تايم سبورتس أمس الأحد، للحديث عن تفاصيل رحيله.

وكان النادي الأهلي وجه الشكر للمترجم، على الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي، عقب نهاية الدوري المصري، متمنيا له التوفيق.

وكتب الجوادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بنهاية الحلقة مع الأستاذ محمد المحمودي أغلق الصفحة تماما وأبدأ العودة لحياتي الهادئة مع أسرتي في ألمانيا.. تعرضت على مدار أسابيع لهجوم وأكاذيب وتجريح وارتأيت حقي في الرد وهو أبسط حقوقي كإنسان".

أضاف: "لم أرد من الحلقة إلا وداع راقي ومحترم وأحصل على أبسط حقوقي في الرد وأظهر أني اجتهدت في عملي وأخلصت فيه".

وأوضح: "في الحلقة لم أتعرض لأحد ولم أبحث إلا عن وداع محترم وأعتذر عن أي خطأ أو ضرر وقع عن غير قصد و إنما كان حديثي من القلب وبحسن نية ومحبة للجميع".

وأكمل: "اشكر من قال في حقي كلمة خير ورأى أني اجتهدت في عملي على مدار عامين و عاملني على حسن نيتي، وأحترم من لم يعجبه كلامي و لم ير لي الحق في الدفاع عن نفسي و أثنى على رحيلي، وأعتذر عن أي خطأ أو تقصير على مدار السنتين أو في هذا الحوار".

وتابع: "رجائي الوحيد من الجميع أن تتركوني أعود إلى حياتي في هدوء وأن تغلقوا صفحتي بحلوها ومرها وأن تركزوا فيما هو أهم مني بكثير، فلم أكن إلا ترس في منظومة عظيمة ولا يستحق الأمر كل هذا اللغط".

وأتم تصريحاته: "اغلقت الصفحة وأنظر للغد شاكرا الجميع ومتمنيا للكل دوام الصحة والعافية والسلام النفسي .. شكرا ومع السلامة".

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