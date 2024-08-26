"سيرتدي قناع".. لاعب بيراميدز يخضع لعملية جراحية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إجراء محمود عبد العاطي دونجا لاعب الفريق لعملية جراحية بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بإحدى مستشفيات المهندسين، تحت إشراف الدكتور طارق بانويي طبيب جراحة الوجه والتجميل.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.

ونجح فريق بيراميدز، في التأهل لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتصار على جي كيه يو بطل زنزبار بستة أهداف دون مقابل ذهابا، وتكرار الفوز في العودة (3\1) في لقاء الإياب.

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