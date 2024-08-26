"سأوافق على الفور".. قلاوة يكشف اهتمام الزمالك بضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عمرو قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار لـ نادي سموحة، وجود اهتمام من نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عمرو قلاوة في تصريحات على قناة dmc : "قدمنا موسم جيد مع فريق سموحة، والكابتن أحمد سامي ساعدنا كثيرا، وأحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني، وتقديم كل ما لدي في الملعب، وسعيد بثقة المدرب".

وأضاف: "علمت بوجود اهتمام من جانب نادي الزمالك، ووكيلي بلال خميس هو المسؤول عن تسويقي، وأخبرني بوجود اهتمام من العديد من الأندية مثل البنك الأهلي أيضا".

وأوضح: "الزمالك نادي كبير وشرف لأي لاعب، وبالطبع سأوافق على الفور في حال وجود عرض رسمي من الأبيض، وكذلك سيراميكا نادي كبير، ويتبقى لي 3 مواسم في عقدي مع الفريق".

وأتم تصريحاته: "أنتظر تواجدي في المنتخب كل معسكر، ولم يحدث أي تواصل من أي مسؤول داخل المنتخب، وسأبذل كل ما بوسعي لتحقيق حلمي بالانضمام لمنتخب مصر".

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