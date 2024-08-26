رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد محمد إبراهيم لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح فريق البنك الأهلي، في التعاقد مع محمد إبراهيم، قادما من نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد إبراهيم لنادي البنك الأهلي، لمدة موسمين، بعد إنهاء الاتفاق بين نادي البنك الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا.

وقدم محمد إبراهيم، مستوى مميز، مع فريق سيراميكا كليوباترا، هذا الموسم، وقادهم لتحقيق بطولة كأس الرابطة، عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بنتيجة 3\1.

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