مصر تحصد 3 ميداليات في اليوم الأول من بطولة العالم للكونغ فو بسنغافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح المنتخب المصري للووشو كونغ فو، في حصد ثلاث ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العالم الرابعة للتايجي، المقامة حاليا في سنغافورة.

وحصد اللاعب يوسف محمود كمال على الميدالية الذهبية كما فاز يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية فيما فازت اللاعبة روجى علاء بالميدالية البرونزية.

وشهد حفل افتتاح بطولة العالم الرابعة للتايجى بسنغافورة حضور السفير المصري أحمد مصطفى ومعه شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو والدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الإتحاد.

وتضم بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم الرابعة للتايجي بسنغافورة الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد وإداري البعثة، وحسن خليفة مدرب منتخب مصر فيما تضم قائمة اللاعبين يوسف محمود كمال، ويوسف عبد الرحمن علي، وجون سعد أمون، وملك إبراهيم محمد، وروجى علاء السعيد، وسما محمد سيد.

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