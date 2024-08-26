شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "كابتن طيار" فى إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

استغل إمام عاشور، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، الإجازة التى يحصل عليها من التدريبات استعداداً للموسم الجديد فى تقمص شخصية "كابتن طيار"، حيث ظهر عبر الاستوري الخاص بحسابه على إنستجرام وهو يقود طائرة ضمن خطة الاستمتاع بالإجازة بعد عناء موسم شاق.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.