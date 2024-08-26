شكرا لقرائتكم خبر عن 50 بطولة × 5 قارات.. رابطة الاسكواش تعلن خطة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش(PSA) تقويم بطولات الاسكواش لموسم 2024-25، ومن المقرر إقامة أكثر من 50 حدثًا عالميًا عبر خمس قارات بين أغسطس 2024 ويونيو 2025.

يبدأ الموسم فى 30 أغسطس الجاري بالقاهرة لأولى بطولات الفئة الماسية مع إقامة القرعة الرئيسية في الفترة من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتتضمن بطولة مصر الدولية المفتوحة أيضًا قرعة تأهيلية في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، مع وجود أربعة أماكن متاحة للفوز في قرعة الرجال والسيدات.

وستشهد البطولة الافتتاحية للموسم من الفئة البلاتينية انتقال البطولات إلى باريس، وبالتحديد سيرك هيفر بوجليوني في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر، في حين ستقام أول بطولة من الفئة النحاسية في لندن بكندا عندما تقام بطولة كأس ناش في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر.

ومن المقرر أن تقام بطولة قطر كلاسيك في الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر قبل أن تتجه البطولات إلى الولايات المتحدة وكندا للمشاركة في العديد من الأحداث.

ومن هناك، تنتقل البطولات إلى آسيا لإقامة العديد من البطولات، مع إقامة الأحداث في وجهات شهيرة مثل كوالالمبور وسنغافورة وهونج كونج، قبل أن تختتم الجولة العطلة الشتوية.

وتنطلق فعاليات عام 2025 ببطولة فلوريدا المفتوحة وبطولة الاسكواش في لاند المفتوحة، قبل أن تستضيف بطولة جي بي مورجان للأبطال أفضل لاعبي العالم في محطة جراند سنترال الشهيرة في نيويورك في أول بطولة بلاتينية للعام الجديد.

وتستضيف أمريكا الشمالية عشرة أحداث أخرى خلال شهري فبراير ومارس، قبل أن تتجه الجولة إلى نيوزيلندا وأستراليا.

ستقام العديد من البطولات في أوروبا خلال شهري مارس وأبريل، بما في ذلك بطولة أوبتاسيا وكأس جراسهوبر، قبل أن تعود الجولة إلى مصر لبطولة الجونة الدولية (في أبريل).

ستعود بطولة بريطانيا المفتوحة - البطولة الماسية الثانية للموسم - إلى مسرح برمنجهام في بداية شهر يونيو، قبل أن يختتم الموسم ببطولة العظماء الثمانية.

ويتأهل أفضل ثمانية لاعبين في الترتيب إلى نهائيات بطولة اتحاد لاعبي الاسكواش المحترفين، في حين يتأهل جميع الفائزين بالبطولة الماسية وأبطال العالم الحاليين تلقائيًا إلى الحدث الختامي للموسم، والذي فاز به الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر الموسم الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ PSA أليكس جو: "بعد الإعلان عن هيكل PSA الجديد الأسبوع الماضي، يسعدنا الكشف عن تقويم الأحداث العالمية لموسم 2024-25، انطلقنا مع أول حدث على الإطلاق من الفئة الماسية في القاهرة، ومن هناك نستعد للموسم الأكثر ازدحامًا على الإطلاق في رياضة الاسكواش الاحترافية، مع أكثر من 50 بطولة تقام في جميع أنحاء العالم.

أضاف: سيشهد موسم 2024-2025 اشتداد المنافسة على المراكز الأولى عالميًا، بينما سيتنافس أفضل لاعبي العالم للتأهل إلى نهائيات بطولة العظماء التي ستختتم الموسم، ومن المتوقع أن تكون رحلة مثيرة.