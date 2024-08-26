شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن رسمياً ضم محمد إبراهيم لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة موسمين قادمين.

وفي وقت سابق، كشف مسئولو نادى سيراميكا حقيقة مفاوضات البنك الأهلى من أجل ضم الثنائى محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان للانتقال إليه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل مسئولو نادى البنك الأهلى على توقيع ثنائى سيراميكا أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم.

ويسعى طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل.

وشارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.