شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود للقاهرة الجمعة المقبل لقيادة فترة إعداد الأهلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إلى القاهرة الجمعة المقبل قادماً من بلاده حيث قضى إجازة نهاية الموسم هناك.

ويستعد كولر لوضع خطة إعداد الأهلى للموسم الجديد والتى من المنتظر أن تبدأ بقياسات بدنية على مرحلتين.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.