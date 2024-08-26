شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. البنك الأهلى يضم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى ، برئاسة اللواء أشرف نصار ، التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم قادماً من سيراميكا.



احمد ياسر ريان

وقبل قليل، أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى ، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة موسمين قادمين.

ويسعى طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل.

وشارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.