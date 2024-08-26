شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يخضع للقياسات البدنية فى الزمالك وينتظم فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسام أشرف ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والذى انتهت إعارته لفريق بلدية المحلة بنهاية الموسم المنقضى لقياسات بدنية مع لاعبى الزمالك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويخضع حسام أشرف للقياسات البدنية مع المجموعة الأولى من اللاعبين، حيث تم تقسيم لاعبو الزمالك لمجموعتين، تخضع الأولى للقياسات اليوم، على أن تخضع المجموعة الثانية للقياسات غدًا.

ومن المنتظر أن ينتظم حسام أشرف مع الزمالك فى المعسكر المغلق الذى سيقام فى الإسكندرية بداية من يوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر الأفريقي الذى سيقام فى السعودية.

وكان حسام أشرف تلقى عدة عروض من أندية عربية ومحلية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن حسام أشرف تلقى عروضًا من أندية اتحاد العاصمة الجزائرى، والوداد المغربى، والسواحلى الليبي، والجبلين السعودى، وأندية عراقية أخرى، بالإضافة إلى أندية محلية أبرزها بيراميدز وزد والبنك الأهلى والاتحاد السكندرى، كما ينتظر اللاعب عرضًا من أحد أندية الدورى البلجيكى وكذلك التركي.

ويعود حسام أشرف وماجد هانى ثنائى الزمالك المعار إلى بلدية المحلة إلى القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارتهما، وذلك بعد إخطار مسئولي النادى الأبيض للاعبين، بانتهاء فترة إعارتهما وعودتهما للفريق.