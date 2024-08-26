شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 3 ميداليات فى اليوم الأول من بطولة العالم للتايجي فى سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العالم الرابعة للتايجي المقامة حاليا في سنغافورة.

وحصد اللاعب يوسف محمود كمال الميدالية الذهبية، كما فاز يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية، فيما فازت اللاعبة روجى علاء بالميدالية البرونزية.



وشهد حفل افتتاح بطولة العالم الرابعه للتايجى بسنغافورة السفير المصرى أحمد مصطفى وشريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو والدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد.

فيما تضم بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم الرابعة للتايجي بسنغافورة الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد وإداري البعثة، وحسن خليفة مدرب منتخب مصر، فيما تضم قائمة اللاعبين يوسف محمود كمال، يوسف عبد الرحمن علي، جون سعد أمون، ملك إبراهيم محمد، روجى علاء السعيد، وسما محمد سيد.