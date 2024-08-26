شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئي الطائرة على إيران 3-2 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا على نظيره الإيرانى بنتيجة 3-2 فى ثالث مواجهات الدور الأول فى إطار لقاءات المجموعة الأولى لبطولة العالم بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 3-0 فى أول مواجهاته قبل تحقيق الفوز على ليبيا أمس .

ويضم المنتخب 12 لاعبا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.

واستقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.