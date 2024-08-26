شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الأدوار التمهيدية بمنافسات اليوم بالبطولة العربية للجودو بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منذ قليل الأدوار التمهيدية بمنافسات اليوم، الاثنين، بالبطولة العربية للجودو التى تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، للفئات العمرية المختلفة، البراعم والشباب والناشئين.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من دول: الجزائر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة.

وكان الاتحاد العربي للجودو ، برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، قد قرر منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة، إذ جاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا، في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.



حصلت أسماء أبو بكر الشريف على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو تحت سن الـ15 عام وزن 40 كيلو، والتي تقام في مدينة العلمين الجديدة.