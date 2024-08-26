شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير زيزو مع الزمالك بعد عرض التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الغموض يحوم حول مصير أحمد مصطفي زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء بالتجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونستعرض فى الأسطر التالية كل ما هو متعلق بمصير اللاعب.

س: هل قدم الزمالك عرضًا لتجديد تعاقد زيزو؟

ج: قدم الزمالك عرضاً مادياً ضخماً لتجديد تعاقد اللاعب، خاصة أن عقد زيزو ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى انتقالات شهر يناير المقبل.

س: وما هى قيمة العقد المادى المقدم لزيزو لتجديد تعاقده؟

ج: كشف مصدر مسئول بـ نادى الزمالك أن قيمة العقد المادى الذى قدم لزيزو لتجديد تعاقده وصل لـ40 مليون جنيه، فى الوقت ذاته كشف الإعلامى سيف زاهر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء أبلغه بأن الزمالك عرض على زيزو 60 مليون جنيه، دون مقدم تعاقد، وينتظر رد اللاعب.

س: هل وافق زيزو على تجديد عقده مع الزمالك؟

ج: بالفعل.. وافق زيزو على تجديد عقده مع الزمالك، واتفق مع مسئولى القلعة البيضاء على وجود رغبة بين الطرفين على تجديد العقد، دون أى خلاف، خاصة أن اللاعب لديه رغبة فى التواجد داخل القلعة البيضاء، واستكمال مشوار النجاحات الذى بدأ مع الفريق فى 2019.

س: ما هي طلبات "زيزو" للتجديد للزمالك؟

ج: زيزو يرغب بقوة فى تجديد عقده مع الزمالك، ولكن لديه بعد الطلبات المادية والاتفاق على الراتب السنوي الذى يتقاضاه من القلعة البيضاء، وحصل على وعد من حسين لبيب رئيس النادى بترضيته مالياً فى الجلسة المنتظرة أن تجمعهما قريباً.

س: هل مازال زيزو يمتلك عروضًا للرحيل عن الزمالك؟

ج: فى الساعات الماضية، عاد نادى نيوم السعودى لفتح باب المفاوضات مع مسئولى الزمالك للحصول على خدمات زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على قسطين، وهو ما رفضه مسئولو الأبيض، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط.

س: هل وافق جوميز على رحيل زيزو عن الزمالك؟

ج: رحب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برحيل زيزو بشرط استفادة النادى، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية، لذلك الأمر متروك لإدارة القلعة البيضاء لاتخاذ القرار النهائي.

س: ماذ قال جوميز عن رحيل زيزو؟

ج: قال جوميز، "يجب على الجماهير أن تعى أنه من الممكن أن يرحل لاعب مهم فى وقت ما فقد يجلب النفع للفريق، وإذا رفض النادى رحيله قد يفقد الشغف معك ويفقد قيمته، زيزو لاعب احترافى بشكل كبير، ويحب التمرين بشكل قوى، وهو ملتزم لأبعد الحدود، فبالتالى لا أمانع رحيل زيزو عن الزمالك إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية".