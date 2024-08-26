شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: اختيار مصر لإنشاء مركز عالمي لتطوير ألعاب الماء إنجاز مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ، بإنشاء أول مركز عالمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية فى مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة برئاسة حسين المسلم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالإعلان عن توقيع اتفاقية إنشاء مركز التطوير والتنمية للألعاب المائية بين الاتحاد الدولي لألعاب الماء بحضور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية.

وقال المهندس ياسر إدريس، إن إنشاء أول مركز عالمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية في مصر يعد إعجازا بعد الإنجاز الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية في مجال الرياضة.

وأضاف، أن الإعلان عن إنشاء أول مركز عالمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية في مصر يشمل مفهومه العام في كيفية تحقيق ميدالية أولمبية، تشمل تطوير المدربين مع تنفيذ استراتيجية للاعبين من خلال الطب النفسي والرياضي.

وأوضح ياسر إدريس أن ترشيح حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء له في منصبه نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء خلال الانتخابات التي تقام العام المقبل في سنغافورة أمر غاية في السعادة ويأتي تتويجا لمسيرته الطويلة في السباحة مؤكدا أن حسين المسلم داعم قوي لمصر في جميع المحافل الدولية

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، إنه عندما تولى رئاسة الاتحاد كان عدد السباحين 22 ألف سباح ليرتفع العدد حاليا إلى 78 ألف سباح بواقع 52 ألف سباح و 25 ألف سباحة كما وصل عدد المدربين إلى 2000 مدرب.

ويختص مركز التطوير والتنمية للألعاب المائية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتأهيل المدربين وهدفه تكوين مدربين على مستوى احترافي ومؤهل كذلك سيتم من خلال هذا المركز تأهيل اللاعبين وانتقاء أفضل العناصر المحترفة وتأهيلها بالإضافة إلى أن المركز العالمي المتوقع تنفيذه بدعم من الاتحاد الدولي للسباحة سوف يقوم بتقديم العديد من المنح التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر