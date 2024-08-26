شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس مصر أمام الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي، عبر حسابها على موقع إكس، فتح باب حجز تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، والتي من المقرر أن تقام بين الإسماعيلي وزد، وبيراميدز والمصري.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء غد، الثلاثاء، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بينما تقام مباراة الإسماعيلي وزد في تمام السادسة مساءً باستاد الإسماعيلية.



تذكرتي

وجاء مشوار الفرق الأربعة في كأس مصر بالنسخة القائمة كالتالي:

1- بيراميدز

فاز على النصر في الدور التمهيدي 4-0

فاز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0

فاز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0

2- المصري

فاز على جمهورية شبين في الدور التمهيدي بنتيجة 1-0

فاز على البنك الأهلي في دور الـ 16 بنتيجة 3-1

فاز على فاركو في ربع النهائي بنتيجة 1-0

3- زد

فاز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1

فاز على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3-0

فاز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0

4- الإسماعيلي

فاز على القناة في المور التمهيدي بنتيجة 2-1

فاز على سموحة في دور الـ 16 بنتيجة 2-0

فاز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف