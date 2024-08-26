شكرا لقرائتكم خبر عن حسين المسلم يعلن ترشيح ياسر إدريس لنائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، ترشيح المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، خلال الدورة الانتخابية المقبلة في عام 2025.

وعقد المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان تدشين أول مركز إقليمي للتطوير والتدريب في كرة الماء فى الشرق الأوسط فى مصر، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير حسين المسلم يعلن ترشح ياسر إدريس لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة.

وقال ياسر إدريس إن ترشيح حسين المسلم له في منصبه نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء خلال الانتخابات التي تقام العام المقبل في سنغافورة أمر غاية السعادة، ويأتي تتويجا لمسيرته الطويلة في السباحة مؤكدا أن حسين المسلم داعم قوي لمصر في جميع المحافل الدولية.

واضاف ياسر إدريس، أن هذا الترشيح فخر له ويأتي نتيجة الدعم الكبير الذي يحظى به من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياتي اتساقا مع توجه القيادة السياسية بتولي مناصب رياضة دولية للكوادر المصرية في كافة الاتحادات الرياضية في ظل ما تحظى به الرياضة من اهتمام بالغ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويختص مركز التطوير والتنمية للألعاب المائية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتأهيل المدربين وهدفه تكوين مدربين على مستوى احترافي ومؤهل كذلك سيتم من خلال هذا المركز تأهيل اللاعبين وانتقاء أفضل العناصر المحترفة وتأهيلها بالإضافة إلى أن المركز العالمي المتوقع تنفيذه بدعم من الاتحاد الدولي للسباحة سوف يقوم بتقديم العديد من المنح التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر .الشباب والرياضة، وحسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.