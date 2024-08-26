شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأدوار النهائية بالبطولة العربية للجودو فى العلمين 4 عصراً والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، منافسات الأدوار النهائية للبطولة العربية للجودو المقامة فى العلمين الجديدة ، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، للفئات العمرية المختلفة، البراعم والشباب والناشئين.

وانتهت منذ قليل منافسات الأدوار التمهيدية وشهدت تألق عدد كبير من المصريين، قبل الحصول على راحة لانطلاق النهائيات فى الرابعة عصرا.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من دول: الجزائر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة.

كان الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، قد قرر منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة، إذ جاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا، في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.