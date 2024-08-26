شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن فى انتظار نجوم الأهلي بعد انتهاء الإجازة بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء قياسات وزن للاعبي المارد الأحمر بعد انتهاء فترة الراحة، وقبل بداية الحصة التدريبية الأولى المقرر لها الأول من سبتمبر المقبل.

ويأتي قرار كولر بالتنسيق مع جهازه المعاون بإجراء قياسات وزن للاعبين قبل بداية المران، لمراقبة الحالة البدنية لكل لاعب، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلوا عليها عقب نهاية الموسم الماضى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.