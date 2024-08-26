شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفرنسا يستقبل بعثة البارالمبية فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

حرص السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا على استقبال البعثة المصرية البارالمبية فور وصولها إلى مطار شارل ديجو، استعدادا للمشاركة في بارالمبياد باريس، الذى يقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل، وأعلنت اللجنة البارالمبية اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.