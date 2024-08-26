شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرض الأهلى لبيع عمر الساعى بـ30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

رفض النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عرض النادى الأهلى للتعاقد مع عمر الساعى مقابل 30 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحدد الإسماعيلي 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلي عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعي.

ورفض مسئولو الاسماعيلى فكرة الصفقات التبادلية مع الأهلى مؤكدين أن ناديهم يحتاج للأموال لرفع إيقاف القيد.

وأصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس"

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.