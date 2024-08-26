شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نرفض عودة عبد الرحمن مجدى أمام زد.. ولن يرحل إلا بموافقة النادى والان مع تفاصيل الخبر

رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال عودة عبد الرحمن مجدى لاعب للمشاركة فى مباراة زد اف سى بكأس مصر.

وكشف جهاز الإسماعيلى عن رفضه التام لانقطاع عبد الرحمن مجدى عن التدريبات للضغط على الإدارة للموافقة على رحيله، مؤكداً أن المشاركة فى مباريات كأس مصر حق للاعبين الملتزمين فى التدريبات اليومية.

وشدد جهاز الاسماعيلى أن عبد الرحمن مجدى لن يرحل إلا بموافقة إدارة النادى خاصة أن تعاقده مستمر لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة زد إف سى المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بفندق النادى.

وانقطع عبد الرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى ، عن تدريبات فريقه قبل مباراة الطلائع الاخيرة بالكأس.

ويأتي انقطاع اللاعب عن التدريبات بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش، لولا توقف المفاوضات بين الطرفين بسبب رغبة الإسماعيلي في رفع العرض المالى للاعب.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع الإسماعيلى حول ضم عبد الرحمن مجدى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الدراويش فى بيع اللاعب من أجل دخول عائد مادى للنادى يستطيع به حل الأزمات المتراكمة.