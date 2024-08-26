شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبارات قوة تحمل وبصمة القدم".. ملف طبى لكل لاعب فى الأهلى بعد الراحة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، إجراء فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة لكل اللاعبين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، ومن المقرر أن تشتمل الفحوصات على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي داخل النادي للتحضير للموسم الجديد.

ويجري نجوم الأهلى قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية، والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏

ويرى أحمد جاب الله أن القياسات البدنية والعضلية تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة ‏العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية، كما تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وهى مهمة للغاية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.