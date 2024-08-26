"قطع الإجازة".. زيزو يتواجد داخل نادي الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تواجد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، دخل مقر الأبيض منذ قليل، رفقة عدد من لاعبي الفريق.

ويخضع أحمد سيد زيزو حاليا لفترة راحة، قبل بداية الموسم الجديد، بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وعلم موقع الخليج 365، أن زيزو قطع إجازته، وتواجد داخل نادي الزمالك اليوم، من أجل الخضوع للقياسات الطبية، قبل بداية فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

ويتواجد رفقة زيزو عدد من اللاعبين الذين يخضعون لقياسات طبية، قبل العودة للتدريبات مرة أخرى بعد غدا الأربعاء.

وكانت الفترة الماضية، شهدت جدلا واسعا، حول رحيل زيزو عن نادي الزمالك، بعد تلقيه عرضان من نادي نيوم السعودي والعربي القطري، ولكن حتى الأن هناك تمسك به من جانب الأبيض.

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