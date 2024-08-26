سعود عبدالحميد يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لروما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل منذ قليل، السعودي سعود عبدالحميد، لاعب فريق الهلال، إلى إيطاليا تمهيدا لإنهاء إجراءات الانتقال لنادي روما.

وتقرر أن يخضع سعود عبد الحميد للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه إلى روما الإيطالي.

ويعد اللاعب صاحب الـ 25 عامًا هو اللاعب السعودي الأول الذي سيخوض تجربة اللعب بالدوري الإيطالي.

وكانت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" كشفت أن روما اتفق مع الهلال السعودي على انتقال سعود عبد الحميد مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات لتصل قيمة الصفقة إلى 3 ملايين يورو.

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