الأهلي يتعاقد مع إسراء السقا لحراسة مرمى فريق السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع حارسة المرمى، إسراء السقا، قادمة من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وجاء هذا التعاقد ضمن تدعيمات فريق كرة القدم النسائية في أول موسم له في الدوري المصري الممتاز للسيدات.

و بهذا تعاقد المارد الأحمر مع 8 صفقات لفريق السيدات، منة طارق وأمنية سمير ونادين غازي، بالإضافة إلى سالي منصور وأمل ناصر والأمريكية ميا لينيس، بجانب ألكسندرا ديورديفيتس وثريا أشرف ومها الدمرداش.

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