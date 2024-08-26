بسبب نقص الأوكسجين.. لاعبو فلامنجو يرتدون الأقنعة بين شوطي مباراة بوليفار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة فلامنجو البرازيلي وبوليفار البوليفي التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس.

وبين شوطي المباراة ارتدى لاعبو فريق فلامنجو البرازيلي أقنعة الأوكسجين بسبب نقص الأوكسجين في دولة بوليفيا.

وفاز فريق بوليفار بهدف نظيف سجله برونو سافيو لاعب الأهلي السابق، لكن فشل في التأهل لدور ربع النهائي بسبب خسارتهم في الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فلامنجو.

اقرأ أيضًا:

بعد صراع مع السرطان.. وفاة مدرب منتخب إنجلترا السابق

على اليخت.. آخر ظهور لكهربا لاعب الأهلي (صور)

الأهلي يتعاقد مع إسراء السقا لحراسة مرمى فريق السيدات