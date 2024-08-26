شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للتنس يمنح كنزي عبد العزيز جولة أوروبية بعد التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي للتنس اللاعبة كنزي عبد العزيز، بطلة أفريقيا في التنس تحت 14 عاماً، للمشاركة فى جولة أوروبية تتكون من مجموعة بطولات خلال شهري أغسطس ويوليو، كجزء من برنامج تطوير الابطال الناشئين الموهوبين في العالم.

جدير بالذكر أن البطلة المصرية الناشئة كانت قد حصلت منذ عدة أشهر على البطولة الأفريقية تحت 14 عاما، وكانت مرشحة للعب بطولة رولان جاروس للناشئين، إحدى البطولات العظمي فى عالم الكرة الصفراء.

كنزي عبد العزيز لاعبة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وهي المنصفة الأولي محليا وأفريقيا تحت 14 عاما، ومتوقع لها الكثير فى الفترة القادمة في عالم التنس الأرضي الذي يشهد مؤخرا تطورا واضحا في عدد اللاعبين الممارسين، وظهور ابطال وبطلات ناشئين واعدين.