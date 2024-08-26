شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التعاقد مع إسراء السقا لتدعيم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع إسراء السقا حارسة المرمى لتدعيم فريق الكرة النسائية ضمن التحضير للموسم الجديد، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بفريق السيدات.

وأقيمت قرعة دوري الكرة النسائية موسم 20242025 ظهر أمس، الأحد، داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 19 فريقا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى بملعب الزمالك.

ويقام الدوري في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري مطلع شهر أكتوبر المقبل وتعد المشاركة الحالية هي الأولى لفريق الأهلي للكرة النسائية.

ونستعرض فيما يلي جدول مباريات الأهلي في المرحلة الأولى بالمسابقة على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا:

الجولة 1 .. الزمالك × الأهلي.

الجولة 2 .. الأهلي × وادي دجلة.

الجولة 3 .. مودن سبورت × الأهلي.

الجولة 4 .. الأهلي × المعادي واليخت.

الجولة 5 .. اتحاد بسيون × الأهلي.

الجولة 6 .. الأهلي × الاتحاد السكندري .

الجولة 7 .. دلفي × الأهلي.

الجولة 8 .. الأهلي × الجونة.

الجولة 9 .. إنبي × الأهلي.

الجولة 10 .. الأهلي × بيراميدز.

الجولة 11 .. البنك الأهلي × الأهلي.

الجولة 12 .. الأهلي × توت عنخ آمون.

الجولة 13 .. بالم هيلز × الأهلي.

الجولة 14 .. الأهلي × الطيران.

الجولة 15 .. الفريق لن يشارك

الجولة 16 .. زد × الأهلي.

الجولة 17 .. الأهلي × الأميرية.

الجولة 18.. المقاولون × الأهلي.

الجولة 19 .. المصري × الأهلي.

التشكيل الكامل لقطاع الكرةالنسائية بالأهلي: شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، وحنان الزيني مدير القطاع الإداري وشريف سليم مسئول استعلام وقيد، ومحمود خشبة مسئولي مالي وشروق شيرين أرشيف الكتروني.