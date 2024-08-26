شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد عمرو قلاوة ويرفض مد إعارته إلى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى سيراميكا مد إعارة عمرو قلاوة لاعب وسط الفريق، مع فريق سموحة الذى لعب له الموسم الماضى، وفضل عودته مجددا للفريق لحاجة أيمن الرمادى لخدماته.

ويضع أيمن الرمادى فى خطته للموسم الجديد بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق السكندرى الموسم الماضى، ويأمل الرمادى فى أن يستمر قلاوة على هذا التألق لتعويض رحيل محمد إبراهيم إلى البنك الأهلى.



وكشف مصدر بـ سيراميكا أنه لا يوجد عروض من أى نادٍ لعمرو قلاوة باستثناء سموحة، الذى طلب استعارته مجددا إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ولا يوجد أى عرض من الزمالك.

ووافق مسئولو نادى سيراميكا، على عرض البنك الأهلى لشراء الثنائي محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان في الانتقالات الصيفية الحالية بعد طلب الثنائي الرحيل عن الفريق.



وكتب سيراميكا عبر حسابه: "الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. أحمد ياسر ريان، قائد خط هجوم الفريق على مدار 3 مواسم اعتاد فيها على زيارة شباك المنافسين، وتخطت أهدافه حاجز الـ35 هدفًا بقميص الفريق.. هدافنا الغالي، نتمنى لك كل التوفيق في خطوتك المقبلة".



كما أعلن سيراميكا عبر حسابه أبضا عن رحيل محمد إبراهيم: "الساحر محمد إبراهيم، لم يبخل على الفريق بنقطة عرق واحدة، منذ اللحظة الأولى التي انضم فيها إلى كتيبة سيراميكا.. كان شاهدًا على كل إنجازات الفريق، حاملًا لواء القيادة في كل التحديات، ساهم في أكثر من 240 فرصة خلال 125 مباراة في بطولة الدوري فقط.. القائد التاريخي لنادي سيراميكا.. نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة".