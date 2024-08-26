شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاد بن شرقى عن الزمالك يغلق باب الرحيل أمام زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطرى السابق، قريباً من الاستمرار فى الدورى القطرى، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مجلس إدارة نادى الزمالك كان يكثف مفاوضاته مع بن شرقي فى الوقت الذى يحوم الغموض حول مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الحالى، حيث كانت تسعى الإدارة للتعاقد مع لاعب مميز وصفقة جماهيرية لتهدئة الجماهير فى حال الاستقرار على بيع "زيزو".

إدارة الزمالك كانت تدرس إمكانية بيع زيزو وفى ذات الوقت يتم التعاقد بالعائد المادى من بيعه مع أشرف بن شرقي، إلا أن تعثر المفاوضات مع اللاعب المغربى يغلق باب الرحيل أمام زيزو.

وكان مصدر مطلع بالزمالك قد كشف أن الإدارة كانت توصلت لاتفاق مع أشرف بن شرقي على الراتب الذى سيحصل عليه، والذى وصل إلى مليون و100 ألف دولار، ووعد الزمالك اللاعب وشقيقه رشيد بن شرقي بالعمل على توفير مقدم التعاقد قبل حجز تذاكر الطيران لوصول اللاعب إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض البنود المالية في العقد قبل التوقيع الرسمي وإتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الزمالك كان يسعى لتوفير مقدم تعاقد أشرف بن شرقي، حتى يتمكن من إتمام الصفقة، لاسيما أن الزمالك يعانى الفترة الحالية من أزمة مالية طاحنة ويعمل مجلس الإدارة على حلها بشتى الطرق.