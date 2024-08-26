شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الطائرة يهزم كينيا 3 - 0 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى إطار ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

ويلتقى منتخب الناشئين غدا مع نظيره الرواندى فى المنافسة التى تقام حتى 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.