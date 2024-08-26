شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم فى افتتاح مبارياته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب، أمام نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات.



موعد مباراة مصر والراس الاخضر وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام الرأس الأخضر لتقام 6 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.موعد مباراة مصر والراس الاخضر

وتنطلق صافرة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.