شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوفر شاشات عرض لنقل مباراة نصف نهائي الكأس أمام بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة النادي المصري الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم لمشاهدة مباراة المصري أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر، التى تقام فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، عبر الشاشة العملاقة بفرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي).

وخاض الفريق البورسعيدي تقسيمة قوية على هامش التدريبات، حيث قام علي ماهر المدير الفني للفريق، بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية، استعداداً للقاء المرتقب.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء غد، الثلاثاء، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت مسابقة الدوري للاعبي الفريق، وذلك بعد إنهاء الموسم في المركز الرابع فى جدول الترتيب والتأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي بكأس مصر أمام بيراميدز.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتا بطل زنزبار في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي قبل مواجهة نصف نهائي كأس مصر.