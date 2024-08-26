شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ومصطفى محمد ينتظمان فى معسكر منتخب مصر 2 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون التركي في معسكر منتخب مصر يوم 2 سبتمبر المقبل.

ويخوض مصطفى محمد آخر مباراة له مع نانت الفرنسي قبل التوقف الدولي يوم 31 أغسطس، ويصل القاهرة فى الأول من سبتمبر لكنه سينضم للمعسكر وخوض التدريبات 2 سبتمبر.

بينما يخوض تريزيجيه آخر مباراة مع طرابزون قبل التوقف يوم 1 سبتمبر، وبالتالي سيصل يوم 2 سبتمبر للقاهرة للانضمام مباشرة لمعسكر الفراعنة.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.