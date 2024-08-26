شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف الفوز على زد قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبحث إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن أول فوز على فريق زد فى المواجهة التى تجمعهما غدا، الثلاثاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.

وتعد مباراة الثلاثاء هى الثالثة بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى بطولة الدورى مرتين، وكانت الغلبة لفريق زد فى المباراتين، فاز فى المباراة الأولى له فى الدورى بهدف نظيف، ثم الفوز فى الدور الثانى بهدفين مقابل هدف.



والتقى الإسماعيلى مع زد بمسماه القديم إف سى مصر 3 مواجهات كانت جميعها لصالح الدراويش، ولكن يبحث عن الفوز الأول له على زد بهذا المسمى.



واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.