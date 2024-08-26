شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يبحثون عن هوية كروية جديدة فى الإيجيبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحث 3 لاعبين عن هوية كروية فى ظل انتهاء تعاقدهم مع أنديتهم، وعدم تحديد الوجهة المقبلة حتى الآن، أبرزهم نجما الزمالك يوسف أوباما ومحمد عواد المنتهى تعاقدهما مع القلعة البيضاء، فضلا عن محمود متولى لاعب الأهلى الذى تم فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضى.

تعثر تجديد عواد للزمالك

بات أمر تجديد محمد عواد للزمالك فى مهب الريح ، بعدما كشف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والذى انتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجاري، حقيقة رفض الحارس التجديد للقلعة البيضاء، وتمسكه بالرحيل.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عواد كان قد توصل لاتفاق مع مسئولى الزمالك حول تجديد تعاقده، وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، إلا أن الحارس فوجئ فى الجلسة الأخيرة التى عقدها مع مسئولى النادى بأنهم أخلفوا الاتفاق.

وأضاف المصدر، أن عواد أبدى رفضه التوقيع على العقود بعدما وجد اختلافاً فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه، ومن بعدها انقطع الحارس عن التدريبات طوال الأسبوع الماضى.

وأشار المصدر إلى أن محمد عواد مازال يضع التجديد للزمالك أولوية عن باقي العروض التى تلقاها من أندية الدورى المصرى، كما أن الحارس يعمل على وجود عرض خارجى خلال تلك الفترة تحسبًا للرحيل عن القلعة البيضاء بشكل نهائى.

كما استقر مسئولو النادي الأهلي على فسخ تعاقدهم بالتراضي مع محمود متولي مدافع الفريق ومنحه حرية الرحيل لأي فريق لآخر مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج محمود متولي من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها رغم مشاركته في بعض الأوقات وظهوره بشكل مميز. وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما أن يوسف أوباما نجم الزمالك المنتهى تعاقده لم يعلن موقفه حتى الآن، حيث إنه تلقى عرضا جادا من بيراميدز للانتقال إلى صفوف خلال الانتقالات الصيفية وفتح بيراميدز خط مفاوضات مع يوسف أوباما نظرًا لكونه لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، وقدم بيراميدز عرضًا للاعب، ليقترب بقوة من الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.