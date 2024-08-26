صدمة قوية لـ الزمالك.. بن شرقي يقترب من الدوري القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطرى السابق، من الاستمرار في الدوري القطري، وذلك بعد تعثر مفاوضاته مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد بن شرقي حاليا لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده مع فريق الريان القطري الموسم الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبن شرقي خلال تواجده فى مطار الدوحة، من أجل التوقيع لأحد الأندية القطرية، ليبتعد بذلك عن الزمالك الذى دخل فى مفاوضات جادة معه فى الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية خلال الأيام الماضية، من أجل ضم اللاعب المغربي، ولكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق مادي مناسب حتى الآن، ولكن مازال النادي الأبيض متمسك بضم اللاعب.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر قوله إن بن شرقي تلقى عرضا من أحد الأندية القطرية، لضمه في الفترة الحالية، والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة".

وأوضح المصدر أن بن شرقي ينظر حاليا للعرض المادي الأكبر بالنسبة له، وسوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت صحيفة "اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن الإدارة القلعة البيضاء كانت توصلت لاتفاق مع أشرف بن شرقي على الراتب الذى سيحصل عليه، والذى وصل إلى مليون و100 ألف دولار، ووعد الزمالك اللاعب وشقيقه رشيد بن شرقي بالعمل على توفير مقدم التعاقد قبل حجز تذاكر الطيران لوصول اللاعب إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض البنود المالية في العقد قبل التوقيع الرسمي وإتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك كان يسعى لتوفير مقدم تعاقد أشرف بن شرقي، حتى يتمكن من إتمام الصفقة، لاسيما أن الزمالك يعانى الفترة الحالية من أزمة مالية طاحنة ويعمل مجلس الإدارة على حلها بشتى الطرق.