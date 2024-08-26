وكيله يعلنها رسميا: بن شرقي لن يعود لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رشيد بن شرقي، وكيل أعمال وشقيق اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق، أن "اللاعب لن ينتقل إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية."

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال شقيق بن شرقي، إن "اللاعب المغربي خارج الزمالك، ولن يعود هذا الصيف، وكان هناك بالفعل مفاوضات خلال الفترة الماضية، ولكن لم تتم."

وأضاف وكيل أعمال اللاعب: "بن شرقي لديه الآن عدد من العروض القطرية، يفاضل بينهما، ولكن قصة الزمالك للأسف أصبحت مستحيلة، وأؤكد لن تتم هذا الصيف."

وأكمل: "بن شرقي كان لديه الرغبة الكاملة في الانتقال للزمالك، ولكن بعض الظروف هي التي تسببت في عدم حدوث ذلك."

واقترب بن شرقي، لاعب فريق الريان القطرى السابق، من الاستمرار في الدوري القطري، وذلك بعد تعثر مفاوضاته مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد بن شرقي حاليا لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده مع فريق الريان القطري الموسم الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبن شرقي خلال تواجده فى مطار الدوحة، من أجل التوقيع لأحد الأندية القطرية، ليبتعد بذلك عن الزمالك الذى دخل فى مفاوضات جادة معه فى الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية خلال الأيام الماضية، من أجل ضم اللاعب المغربي، ولكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق مادي مناسب حتى الآن، ولكن مازال النادي الأبيض متمسك بضم اللاعب.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر قوله إن بن شرقي تلقى عرضا من أحد الأندية القطرية، لضمه في الفترة الحالية، والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة".

وأوضح المصدر أن بن شرقي ينظر حاليا للعرض المادي الأكبر بالنسبة له، وسوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت صحيفة "اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن الإدارة القلعة البيضاء كانت توصلت لاتفاق مع أشرف بن شرقي على الراتب الذى سيحصل عليه، والذى وصل إلى مليون و100 ألف دولار، ووعد الزمالك اللاعب وشقيقه رشيد بن شرقي بالعمل على توفير مقدم التعاقد قبل حجز تذاكر الطيران لوصول اللاعب إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض البنود المالية في العقد قبل التوقيع الرسمي وإتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك كان يسعى لتوفير مقدم تعاقد أشرف بن شرقي، حتى يتمكن من إتمام الصفقة، لاسيما أن الزمالك يعانى الفترة الحالية من أزمة مالية طاحنة ويعمل مجلس الإدارة على حلها بشتى الطرق.

يشار إلى أن الزمالك سيواجه فريق الشرطة الكيني، في ذهاب مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر سبتمبر المقبل، وسيكون لقاء العودة يوم 20 من نفس الشهر.