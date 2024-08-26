صدمة جديدة.. سيف الجزيري يهدد الزمالك بعدم العودة وفسخ التعاقد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أرسل إيميلا رسميا إلى إدارة النادي، يبلغهم فيه بعدم عودته إلى الفريق، بسبب عدم إرسال التأشيرة له أكثر من مرة، رغم حجزه التذكرة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر له قولها إن الجزيري أرسل إيميلا إلى إدارة الزمالك يبلغهم أنه ذهب إلى السفارة أكثر من مرة، من أجل الحصول على التأشيرة، ولكن دون جدوى، وهو ما جعله يتخلف عن الحضور إلى القاهرة، مؤكدا لهم أنه لن يعود.

وأضافت المصادر أن اللاعب التونسي اقترب من فسخ عقده مع نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الشكوى التي تقدم بها قبل 10 أيام ولم يتم النظر فيها حتى الآن، حيث يتبقى خمسة أيام فقط وبعدها يصبح اللاعب حرا ويتم فسخ العقد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

ولم يحصل الجزيري على مستحقاته لمدة 6 أشهر، وهو ما يجعله قريبا من فسخ تعاقده مع الزمالك في الفترة المقبلة، حيث يرى اللاعب أن هناك تراجعا في الوعود والاتفاقات من جانب مسؤولي الزمالك، وتحديدا حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، والذي يتولي هذا الملف، إذ لم يمنح اللاعب مستحقاته حتى الآن على حد تعبير اللاعب.