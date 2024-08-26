عبد الواحد السيد يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأخر عودة الجزيرى للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تأخر استخراج تأشيرة عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد انتهاء فترة الإجازة.

وقال عبد الواحد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تأخر استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى بسبب إنه تم تغيير السفير، وهذا الأمر يعطل الإجراءات أسبوعين، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لحل تلك الأزمة بالتواصل مع السفير السابق لاستخراج تأشيرة سفر اللاعب حتى يعود فى أسرع وقت إلى القاهرة وينتظم فى معسكر الفريق.

وخضع اليوم الإثنين، المجموعة الأولى من لاعبى الزمالك لقياسات بدنية فى مقر نادى الزمالك، على أن تخضع المجموعة الثانية غدًا الثلاثاء، قبل الانتظام فى معسكر الإعداد المغلق فى الإسكندرية والمقرر له يوم الأربعاء.

فى سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر الـ"سيستم" الخاص به، استمرار إيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب قضايا أخرى.

ويتبقى على الزمالك ثلاث قضايا أخرى تتعلق بمستحقات مالية لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهي قضايا روي أجواش، وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس.

من جانبه أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية المرفوعة على القلعة البيضاء، أن النادى لم يعلن حل أزمة القيد حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه عند حل أزمة القيد سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمى.