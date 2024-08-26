شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يصل القاهرة استعدادا للخضوع للقياسات البدنية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الدولى التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق الكروى الأول، وصل إلى القاهرة بعد قضاء إجازته عقب انتهاء الموسم.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حمزة المثلوثى وصل اليوم إلى القاهرة، على أن يخضع للقياسات البدنية مع المجموعة الثانية من لاعبى الزمالك غدًا الثلاثاء.

وكان عبد الواحد السيد كشف سبب تأخر استخراج تأشيرة عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد انتهاء فترة الإجازة.

وقال عبد الواحد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تأخر استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى بسبب إنه تم تغيير السفير، وهذا الأمر يعطل الإجراءات أسبوعين، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لحل تلك الأزمة بالتواصل مع السفير السابق لاستخراج تأشيرة سفر اللاعب حتى يعود فى أسرع وقت إلى القاهرة وينتظم فى معسكر الفريق.

وخضع اليوم الإثنين، المجموعة الأولى من لاعبى الزمالك لقياسات بدنية فى مقر نادى الزمالك، على أن تخضع المجموعة الثانية غدًا الثلاثاء، قبل الانتظام فى معسكر الإعداد المغلق فى الإسكندرية والمقرر له يوم الأربعاء.